В ДТП с вахтовиками на Чукотке пострадали 14 человек

Авария случилась на 10-м километре трассы Билибино—Певек, на спуске с сопки «Алискеровская». В салоне транспортного средства было 16 человек. Из них 14 человек доставлены в больницу, десять — в состоянии средней степени тяжести, пятеро уже прооперированы.