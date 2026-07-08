Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с вахтовиками на Чукотке пострадали 14 человек

Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Пострадали 14 человек, сообщает администрация Билибинского района.

Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Пострадали 14 человек, сообщает администрация Билибинского района.

Авария случилась на 10-м километре трассы Билибино—Певек, на спуске с сопки «Алискеровская». В салоне транспортного средства было 16 человек. Из них 14 человек доставлены в больницу, десять — в состоянии средней степени тяжести, пятеро уже прооперированы.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобиля. Угрозы жизни пострадавших нет, заверили власти.