Два танкера повреждены в Таганрогском заливе после атаки дронов ВСУ

Два танкера повреждены в Таганрогском заливе после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 8 июля, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, танкеры следовали в Ростов-на-Дону. В результате атаки пострадали два человека: одному оказали медицинскую помощь на месте, второго доставили в больницу. Также на одном из судов пришлось эвакуировать экипаж.
Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло.
— В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
7 июля в станице Смоленской Северского района Краснодарского края было зафиксировано падение обломков БПЛА, на территории одного из местных предприятий произошел пожар.
Ранее пять человек погибли в результате атаки дронов ВСУ на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края.
До этого украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тувы.