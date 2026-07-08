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Два танкера повреждены в Таганрогском заливе после атаки дронов ВСУ

Два танкера повреждены в Таганрогском заливе после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 8 июля, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Два танкера повреждены в Таганрогском заливе после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 8 июля, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, танкеры следовали в Ростов-на-Дону. В результате атаки пострадали два человека: одному оказали медицинскую помощь на месте, второго доставили в больницу. Также на одном из судов пришлось эвакуировать экипаж.

Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло.

— В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

7 июля в станице Смоленской Северского района Краснодарского края было зафиксировано падение обломков БПЛА, на территории одного из местных предприятий произошел пожар.

Ранее пять человек погибли в результате атаки дронов ВСУ на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края.

До этого украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тувы.

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