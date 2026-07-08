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В Таганрогском заливе после атаки БПЛА повреждены 2 танкера, два человека ранены

В ночное время на территорию Ростовской области была совершена массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавшие от госпитализации отказались. Тем временем с одного из судов эвакуировали экипаж.

Повреждённые суда не имели груза, утечки нефтепродуктов не произошло. Информация о масштабе последствий будет дополнена по результатам проверки.

Ранее в Саратовской области один человек погиб после атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, в регионе также есть пострадавшие, которым оказали медицинскую помощь. Специалисты продолжают оценивать ущерб и устранять последствия произошедшего.

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