Четверо казахстанцев пострадали в ДТП в Республике Алтай

«7 июля около 08:00 часов вблизи села Белый Бом Онгудайского района произошло опрокидывание автомобиля, в котором находилось четыре человека. По предварительным данным, 47-летний гражданин Республики Казахстан, находясь за рулем автомобиля Changan X5 Plus, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и три пассажира автомобиля, в том числе 15-летняя девушка. Все пострадавшие являются гражданами Казахстана», — говорится в сообщении.