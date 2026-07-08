Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо казахстанцев пострадали в ДТП в Республике Алтай

Астана. 8 июля. КазТАГ — Четверо граждан Казахстана, включая 15-летнюю девушку, получили травмы в результате опрокидывания автомобиля в Онгудайском районе вблизи села Белый Бом, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Алатай.

Источник: РИА "Новости"

«7 июля около 08:00 часов вблизи села Белый Бом Онгудайского района произошло опрокидывание автомобиля, в котором находилось четыре человека. По предварительным данным, 47-летний гражданин Республики Казахстан, находясь за рулем автомобиля Changan X5 Plus, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и три пассажира автомобиля, в том числе 15-летняя девушка. Все пострадавшие являются гражданами Казахстана», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.