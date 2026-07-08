Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область

Как заявил глава региона, в ходе налета была повреждена гражданская инфраструктура. Детали произошедшего не уточняются.
Ранее Бусаргин информировал об угрозе удара БПЛА около 2:00 мск. Он отмечал, что экстренные службы области переведены в режим полной готовности.
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