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Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион один человек погиб. По его словам, несколько человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил глава региона, в ходе налета была повреждена гражданская инфраструктура. Детали произошедшего не уточняются.

Ранее Бусаргин информировал об угрозе удара БПЛА около 2:00 мск. Он отмечал, что экстренные службы области переведены в режим полной готовности.

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