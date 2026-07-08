Повреждены два танкера. Что известно об атаке БПЛА 8 июля на Ростовскую область

Два человека ранены, в Таганрогском заливе повреждены два танкера — таковы последствия массированного налета БПЛА ночью 8 июля на Ростовскую область. Силами ПВО сбито порядка 70 беспилотников.
Атака противника началась вечером 7 июля. По прорывающимся к порту Ростова-на-Дону беспилотникам работали зенитно-ракетные дивизионы и мобильные огневые группы. Канонаду слышали жители западного жилого массива донской столицы.
«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения….На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж», — сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Раненым морякам была оказана медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.
Губернатор уточнил, что нефтеналивные суда шли в порт пустыми и розлива мазута не произошло.
Беспилотники противника также атаковали 11 районов области. Дроны-камикадзе сбиты в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Каменском, Кашарском, Богаевском, Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах. Перехвачены БПЛА также в городах — Новошахтинск и Каменск-Шахтинский.
Последствия воздушного налета будут уточняться. Жителей региона просят не приближаться к фрагментам БПЛА, так как они могут нести не разорвавшиеся боеголовки или мины-ловушки.