Пожарные ликвидировали последствия смертельного ДТП в Починках

Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Починках. Последствия ДТП устранили огнеборцы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что вчера, 7 июля, в 17:05 на 225 км трассы Нижний Новгород — Саратов 49-летний водитель ГАЗели не уступил дорогу машине Isuzu на перекрестке. В результате они столкнулись: один пассажир отечественного авто погиб, а второй — получил ранения. Также пострадал водитель иномарки.
Пожарные МЧС России отключили аккумуляторы разбитых машин, а затем смысли топливо с дороги, чтобы не допустить возгорание.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 13-летнюю девочку на самокате сбили на переходе в Нижнем Новгороде.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше