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Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке, госпитализированы десять человек

На Чукотке в результате аварии с вахтовым автомобилем десять человек доставили в больницу. Ещё четверо пассажиров после осмотра врачей были отпущены на амбулаторное лечение, сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: Life.ru

ДТП произошло на 10-м километре дороги в районе города Билибино. По предварительным данным, водитель вахтового автомобиля потерял контроль над транспортом, после чего машина опрокинулась.

«Всего в салоне автомобиля находились 14 человек. 10 человек госпитализированы в Билибинскую районную больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Четыре человека после осмотра медицинскими работниками отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о причинах аварии и состоянии пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее в Бурятии шестеро человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Авария произошла на трассе Улан-Удэ — Кяхта после столкновения легкового автомобиля с маршрутным транспортом. Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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