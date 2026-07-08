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Керчь обесточена после ударов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз ударили по объектам электроснабжения в Крыму — Керчь временно обесточена. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

Источник: Крымэнерго

«Враг в очередной раз нанес удар по системе энергоснабжения. В настоящее время энергетиками предпринимаются все меры для восстановления электроподачи!» — написал Кошель в социальной сети «ВКонтакте».

Он призвал жителей и гостей города с пониманием отнестись к обстановке и «доверять только официальной и проверенной информации».

Накануне Иван Кошель сообщал, что энергоснабжение в Керчи восстановлено после того, как утром керчане в числе жителей восьми городов и 12 районов Крыма оставались без света из-за нарушений на энерголиниях, вызванных ударами беспилотников ВСУ.

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