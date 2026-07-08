В Таганрогском заливе при атаке БПЛА повреждены два танкера

Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. В Таганрогском заливе повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Пострадали два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, танкеры были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло. На одном из судов эвакуировали экипаж. Пострадавшие получили незначительные ранения. Один был доставлен в больницу.
В общей сложности над регионом сбили почти 70 беспилотников. Были атакованы 11 районов: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, а также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский и Таганрогский залив. На территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.