Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА

«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону», — заявил он.
Как отмечается, разлива нефтепродуктов не произошло, поскольку суда были пустыми. В связи с инцидентом был эвакуирован экипаж одного из танкеров.
Два человека получили легкие ранения. «Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались», — уточнил Слюсарь.
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что силы противовоздушной обороны перехватили три беспилотника, пытавшихся атаковать столицу. Как уточняется, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Вечером предыдущего дня средствами Минобороны РФ был уничтожен беспилотный летательный аппарат на подлете к Череповцу. Глава региона призвал жителей области сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.