В 11 районах Ростовской области уничтожили около 70 беспилотников за ночь

В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. С одного из судов эвакуировали экипаж. Повреждённые суда не имели груза, утечки нефтепродуктов не произошло.