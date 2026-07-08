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Тело человека достали из труднодоступного места в лесу Сертолово

Предположительно, труп долгое время лежал в болоте.

Источник: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское

Полиция обнаружила труп в труднодоступном месте во Всеволожском районе. Чтобы достать останки пришлось обращаться за помощью спасателей.

— Сообщение поступило спасателям около восьми вечера 7 июля. Тело нашли в лесу недалеко от микрорайона Черная речка в Сертолово, — сообщили в пресс-службе ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

Добираться до места пришлось пешком из-за заболоченной местности. Опознать погибшего на месте не удалось. По предварительной версии, останки находились там давно — тело могло пролежать в болотистой местности в лесу не один месяц.

Спасатели ПСС Агалатово выехали на вызов и помогли транспортировать тело. Теперь полиция устанавливает личность погибшего и выясняет обстоятельства его гибели. Причина смерти пока неизвестна.