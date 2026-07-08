В ночь на 8 июля воздушной атаке подверглись 11 районов Дона: в Таганрогском заливе повреждены два танкера, есть пострадавшие

В ночь на среду, 8 июля, Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке над территорией 11 районов и Таганрогского залива. Всего силами ПВО было уничтожено около 70 дронов. К сожалению, не обошлось без пострадавших и повреждений на земле. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.