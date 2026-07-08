В ночь на 8 июля воздушной атаке подверглись 11 районов Дона: в Таганрогском заливе повреждены два танкера, есть пострадавшие

В ночь на среду, 8 июля, Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке над территорией 11 районов и Таганрогского залива. Всего силами ПВО было уничтожено около 70 дронов. К сожалению, не обошлось без пострадавших и повреждений на земле. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
— В Таганрогском заливе в результате атаки повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказали помощь на месте, другого доставили в больницу. Оба отказались от госпитализации. С одного из судов эвакуировали экипаж, — уточнил губернатор.
По словам Юрия Слюсаря, танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло.
Всего же беспилотники атаковали 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.
— Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Горожан просят покинуть открытые участки, зайти в помещения и не подходить к окнам.
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