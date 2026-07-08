4 года вывозили железо за границу: казахстанцев осудили по делу с ущербом на 2 млрд тенге

Специализированной природоохранной прокуратурой Карагандинской области в ходе надзорной деятельности были выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых.
После чего проведено досудебное расследование. «Установлено, что одно из предприятий области на протяжении четырех лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу. В результате государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге», — рассказали в надзорном органе.
Трое фигурантов были взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 360 млн тенге. Органами прокуратуры поддержано государственное обвинение по данному уголовному делу.
По результатам рассмотрения уголовного дела Шетским районным судом Карагандинской области трое подсудимых признаны виновными в незаконном недропользовании и осуждены к различным срокам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.