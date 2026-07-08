4 года вывозили железо за границу: казахстанцев осудили по делу с ущербом на 2 млрд тенге

После чего проведено досудебное расследование. «Установлено, что одно из предприятий области на протяжении четырех лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу. В результате государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге», — рассказали в надзорном органе.