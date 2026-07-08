Экс-главу свердловского «Молодежного яблока» объявили в федеральный розыск

Ранее, в апреле 2026 года в Свердловской области прошли обыски у Егора Ткаченко* и у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина. Как сообщили в пресс-службе «Яблока», из отделения полиции Екатеринбурга их отпустили в тот же день. Никаких обвинений им предъявлено не было.