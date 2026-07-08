Новости Ростовской области 8 июля: БПЛА, бензин, поезда в Крым, погода

«АиФ-Ростов» собрал главные события вторника, 8 июля 2026 года, в одну подборку.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область 8 июля 2026: есть разрушения.
Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Таганрогском заливе в результате удара БПЛА повреждены два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Два члена экипажа получили незначительные ранения, от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать команду. Танкеры шли пустыми, розлива нефтепродуктов не допущено.
Средствами ПВО уничтожено около 70 беспилотников. Атаке подверглись 11 районов области, а также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский. Информация о последствиях уточняется.
Как будут ходить поезда «Таврия» в Крым 8 июля 2026.
До 9 июля включительно все поезда «Таврия» начинают и завершают маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк. Вглубь полуострова пассажиры будут добираться на автобусах, сообщает перевозчик.
С 8 июля на сайте компании действует новое расписание трансферов до Симферополя, Севастополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая и других станций.
Перевозчик уточнил правила проезда: если железнодорожный билет изначально куплен до станций в Крыму, докупать талон на автобус не нужно. Отдельный билет на автобус потребуется только тем, чей ж/д билет оформлен именно до или от станции Керчь-Южная Новый парк.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 8 июля 2026.
По данным оперативного мониторинга, реальные цены на заправках в Ростовской области всё ещё обгоняют официальные сводки. В то же время некоторые марки уже начинают падать в цене, что говорит о стабилизации ситуации на топливном рынке.
Сколько стоит литр бензина в Ростовской области 8 июля 2026?
• АИ-92 — 73.66 ₽
• АИ-95 — 83.21 ₽
• АИ-98 — 103.96 ₽
• Дизель — 82.45 ₽
Уголовное дело о гибели 12-летнего школьника, которого могли облить бензином.
В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок скончался в больнице от ожогов, занимавших 95% поверхности тела. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Инцидент произошел поздно вечером 29 июня на улице Казахской. Подросток, приехавший в гости к бабушке из пригорода, гулял с тремя сверстниками. По версии детей, они подожгли скамейку, после чего пламя перекинулось на мальчика. В критическом состоянии его госпитализировали, однако 30 июня мальчик умер.
Очевидцы утверждают, что от пострадавшего шел сильный запах бензина. Мать погибшего уверена, что возгорание не было случайным. Мальчика уже похоронили, в настоящее время обстоятельства ЧП выясняют следователи и прокуратура.
Жара до +32 градусов: какая погода в Ростовской области 8 июля 2026.
В среду, 8 июля, в Ростовской области сохранится жаркая погода. Днём температура воздуха составит +29…+32°C, ночью — +18…+20°C.
В течение дня ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. К вечеру синоптики прогнозируют локальные ухудшения: местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается умеренный, скоростью 3−5 м/с, атмосферное давление составит 750−758 мм рт. ст.
В северных районах области ночные температуры будут на пару градусов ниже, тогда как на юге региона, в Приазовье, ожидается более тёплая погода.