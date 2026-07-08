Тысячу патронов и 11 гранат нашел житель Воронежской области на заброшенном блокпосту

Было установлено, что в январе 2026 года фигурант на заброшенном блокпосту в Белгородской области обнаружил 11 ручных оборонительных гранат, 11 запалов к ним и свыше тысячи боевых патронов. На своем автомобиле он перевез опасную находку в гараж по месту жительства, где хранил ее до изъятия полицией.