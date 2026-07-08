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Тысячу патронов и 11 гранат нашел житель Воронежской области на заброшенном блокпосту

Мужчина получил 5,8 лет колонии за хранение арсенала.

Источник: Комсомольская правда

Острогожский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю Репьевского района. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и боеприпасов). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 7 июля.

Было установлено, что в январе 2026 года фигурант на заброшенном блокпосту в Белгородской области обнаружил 11 ручных оборонительных гранат, 11 запалов к ним и свыше тысячи боевых патронов. На своем автомобиле он перевез опасную находку в гараж по месту жительства, где хранил ее до изъятия полицией.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, активное содействие следствию, наличие малолетних детей и состояние здоровья родственников. Ему назначил наказание — 5 лет 8 месяцев колонии общего режима, штраф 20 тысяч рублей с конфискацией автомобиля как орудия преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу.