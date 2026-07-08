Мэр Беляев сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Нижнекамск в Татарстане

Нижнекамск утром в среду, 8 июля, подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
По словам градоначальника, атака продолжается.
«Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается», — написал глава города в Telegram-канале.
Беляев призвал жителей внимательно отнестись к предупреждениям, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям экстренных служб.
Тем временем, из-за режима беспилотной опасности на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили движение транспорта. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или воспользоваться альтернативными маршрутами.
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