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Мэр Беляев сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Нижнекамск в Татарстане

Беляев призвал жителей Нижнекамска внимательно отнестись к предупреждениям об опасности БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Нижнекамск утром в среду, 8 июля, подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По словам градоначальника, атака продолжается.

«Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается», — написал глава города в Telegram-канале.

Беляев призвал жителей внимательно отнестись к предупреждениям, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям экстренных служб.

Напомним, в ночь на среду, 8 июля, на территории Республики Татарстан была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В городах региона были включены сирены оповещения. В Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан сообщили об объявлении режима беспилотной опасности.

Тем временем, из-за режима беспилотной опасности на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили движение транспорта. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или воспользоваться альтернативными маршрутами.

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