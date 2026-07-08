Силы ПВО за ночь сбили 415 украинских БПЛА над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 415 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, — приводит сообщение оборонного ведомства РИА Новости.
В этот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что один человек погиб, а также есть пострадавшие в результате атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре в регионе. Он принес соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать им необходимую поддержку.
7 июля в станице Смоленской Северского района Краснодарского края было зафиксировано падение обломков БПЛА ВСУ, на территории одного из местных предприятий произошел пожар, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона. Никто не пострадал. На месте происшествия работали оперативные и специальные службы.