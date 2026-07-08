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В Пермском крае туристки сорвались со скалы, одна из них погибла

Вторая девушка находится в реанимации.

Туристки сорвались со скалы в Пермском крае, одна из них погибла, сообщает администрация Лысьвенского округа.

3 июля две девушки пытались подняться на камень Жёлтый в селе Кын. Но в какой-то момент туристки сорвались. Одна из подруг скончалась на месте, другую доставили в реанимацию.

Власти Лысьвенского округа напоминает, что скалолазание — это серьёзный вид спорта, для которого требуется специальная подготовка и снарежение.

«Крутые склоны, скользкие камни и неустойчивые выступы несут серьёзную угрозу. Такие “приключения” могут обернуться трагедией», — предупредили в администрации.

Также туристам напомнили о безопасности на воде. Во время сплава по реке на всех участников должен быть надет спасательный жилет. Он поможет избежать беды.