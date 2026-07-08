Жесткое ДТП с мотоциклом и автомобилем произошло в Нижнем Новгороде

Ночью на улице Бринского в Нижнем Новгороде случилось страшное ДТП. Об этом сообщили в МАХ-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
По предварительным данным, водитель мотоцикла на высокой скорости врезался в легковой автомобиль. Столкновение оказалось крайне сильным — транспортные средства получили значительные механические повреждения. На опубликованных в сети фото видно, что машина из-за столкновения практически полностью смята.
По словам пользователей, за рулем автомобиля находилась девушка. Она осталась жива, а мотоциклист погиб, но официального подтверждения этой информации нет.
Ранее мотоциклист погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области.