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Жесткое ДТП с мотоциклом и автомобилем произошло в Нижнем Новгороде

Из-за столкновения автомобиль был практически полностью смят.

Ночью на улице Бринского в Нижнем Новгороде случилось страшное ДТП. Об этом сообщили в МАХ-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

По предварительным данным, водитель мотоцикла на высокой скорости врезался в легковой автомобиль. Столкновение оказалось крайне сильным — транспортные средства получили значительные механические повреждения. На опубликованных в сети фото видно, что машина из-за столкновения практически полностью смята.

По словам пользователей, за рулем автомобиля находилась девушка. Она осталась жива, а мотоциклист погиб, но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области.