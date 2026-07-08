Беспилотники пытались атаковать танкеры в Таганрогском заливе: что известно

Украинские дроны ударили по двум танкерам следовавшим в Ростов-на-Дону по Таганрогскому заливу, они получили повреждения. При атаке пострадали два члена экипажа. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в «Максе».
Как отметил политик, на одном из кораблей был эвакуирован весь экипаж. Однако никто серьезных ранений не получил.
«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу», — написал он.
По его данным, что оба пострадавших от госпитализации отказались.
Глава региона также уточнил, что танкеры шли по заливу без топлива, поэтому розлива нефтепродуктов не случилось.
Ранее KP.RU писал, что 7 июля российские войска ликвидировали надводные беспилотники ВСУ в акватории Черного моря. Всего было уничтожено шесть таких устройств.