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В Бахрейне второй раз за утро объявили воздушную тревогу

В Бахрейне второй раз за утро объявили воздушную тревогу.

В Бахрейне второй раз за утро объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства в соцсети X.

Власти призывают население не поддаваться панике и укрыться в безопасных местах.

Жители королевства сегодня уже не в первый раз слышат вой сирен: граждан экстренно попросили найти безопасное убежище. Причины тревоги пока не уточняются.

До этого сообщалось, что Иран нанес удары по 85 американским военным базам США, которые расположены в Бахрейне и Кувейте. Целями стали объекты в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна, а также авиабаза Али-ас-Салем в Кувейте.

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