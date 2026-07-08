4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Красноярском крае

Инцидент произошёл в посёлке Большая Ирба Курагинского округа. По предварительным данным, днём мать с двумя маленькими детьми ушла гулять. Отец, оставшись дома, открыл окна для проветривания и уснул. Вернувшись, женщина не заметила открытых окон. Пока она занималась делами, четырёхлетняя девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала.