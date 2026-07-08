4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Красноярском крае

В Красноярском крае 4-летняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. Ребёнок госпитализирован, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Инцидент произошёл в посёлке Большая Ирба Курагинского округа. По предварительным данным, днём мать с двумя маленькими детьми ушла гулять. Отец, оставшись дома, открыл окна для проветривания и уснул. Вернувшись, женщина не заметила открытых окон. Пока она занималась делами, четырёхлетняя девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала.
Ребёнок госпитализирован, находится под наблюдением врачей. Семья на учёте не состояла, характеризуется удовлетворительно.
Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали, что мать погибшей в Ачинске девочки доставят в Красноярск для допроса.