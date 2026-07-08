В Прикамье выясняют причины гибели туристки, упавшей со скалы в реку Чусовая

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление причин смерти 45-летней женщины, упавшей со скалы «Желтый камень». Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Трагедия произошла в Лысьвенском районе возле села Кын. Две женщины начали восхождение, однако удержаться на высоте не смогли. Обе туристки рухнули вниз. При этом одна погибла, вторая получила тяжелые травмы и была помещена в реанимацию.
Как выяснили следователи СК РФ по Пермскому краю, женщины участвовали в сплаве по реке Чусовой. При остановке возле села Кын они решили подняться на гору. Одна из них сорвалась и упала в воду, получив при этом смертельные травмы. Вторая пыталась удержать подругу, но и сама упала вниз.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, на основании собранных данных будет принято процессуальное решение.