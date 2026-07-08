В Прикамье выясняют причины гибели туристки, упавшей со скалы в реку Чусовая

Как выяснили следователи СК РФ по Пермскому краю, женщины участвовали в сплаве по реке Чусовой. При остановке возле села Кын они решили подняться на гору. Одна из них сорвалась и упала в воду, получив при этом смертельные травмы. Вторая пыталась удержать подругу, но и сама упала вниз.