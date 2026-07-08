Найден 17-летний подросток, пропавший в Новосибирске

В Новосибирске найден 17-летний подросток, который четвёртые сутки числился пропавшим. Подросток ушёл из дома на улице Кошурникова в Дзержинском районе 3 июля и перестал выходить на связь.
Как сообщили в Следственном комитете, по факту исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи и криминалисты проводили оперативные мероприятия, сотрудники полиции отрабатывали все возможные версии.
К настоящему времени местонахождение подростка установлено. В ближайшее время его допросят следователи, чтобы выяснить все обстоятельства безвестного отсутствия.
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Вера Ветрова