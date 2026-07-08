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Педагога приговорили к колонии и лечению за развращение падчерицы в Красноярске

Суд принял решение по уголовному делу жителя Красноярска — педагога, обвиненного в сексуальных отношениях с ребенком и его развращении.

Источник: Российская газета

Суд принял решение по уголовному делу жителя Красноярска — педагога, обвиненного в сексуальных отношениях с ребенком и его развращении.

В 2020—2025 годах педагог системы дополнительного образования неоднократно вступал в половой акт с падчерицей, которой к моменту ее совращения отчимом было всего 11 лет, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Кировский районный суд Красноярска приговорил фигуранта к 16 годам колонии строгого режима. Мужчина на 12 лет лишен права заниматься деятельностью, имеющей отношение к работе с детьми.

Поскольку экспертиза выявила у красноярца расстройство, связанное с сексуальными предпочтениями (педофилию), в колонии осужденному придется пройти принудительное лечение у психиатра.