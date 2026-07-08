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Два человека пострадали при ударе БПЛА в Татарстане

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Тукаевский район Татарстана. При ударе по частному дому пострадали два человека, сообщила пресс-служба главы республики.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Тукаевский район Татарстана. При ударе по частному дому пострадали два человека, сообщила пресс-служба главы республики.

Раненым оказали первую помощь. Их жизни ничего не угрожает, заверили в пресс-службе. Кроме того, под удар БПЛА попал Нижнекамск. Повреждены несколько предприятий в городе, есть пострадавшие. У всех — травмы легкой степени тяжести. На месте атаки работают специальные службы. Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу спустя более чем четыре часа ограничений.

Всего в ночь на 8 июля над Россией уничтожили 415 беспилотников. Помимо Татарстана, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

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