Во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены

Следователи во Владивостоке допросили подозреваемого по делу об истязании местной жительницы. Об этом РИА Новости Спорт сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Аврора Римская. Ранее девушка рассказала в соцсетях, что муж — боец ММА — избивает её на протяжении двух лет, и опубликовала снимки со следами побоев на лице и шее. По её словам, полиция якобы не реагировала на обращения. В краевом УМВД уточнили, что заявление от потерпевшей поступило ещё в ноябре 2025 года, однако результаты судебно-медицинской экспертизы в полицию так и не поступили, проверка продолжается. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об истязании.