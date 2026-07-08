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В Приангарье задержали участников драки со стрельбой

В Братске задержали участников конфликта с применением сигнального оружия.

Источник: © РИА Новости

ИРКУТСК, 8 июл — РИА Новости. Полицейские задержали участников конфликта с применением сигнального оружия в Братске, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Инцидент со стрельбой произошел в Братске возле кафе на улице Подбельского. Оперативники установили, что между двумя компаниями в кафе произошел конфликт, переросший в драку.

«Во время потасовки нарушитель применил сигнальный пистолет в направлении оппонента, а затем ударил его спутницу и вместе со знакомым скрылся… В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали участников конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные — братья 22 и 30 лет, они рассказали, что нарушили общественный порядок, так как потерпевший оскорбил девушек, с которыми они познакомились в кафе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью.