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Предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА, есть раненые

В результате массированной атаки беспилотников на Татарстан были повреждены несколько предприятий в Нижнекамске. Пострадали несколько человек, сообщили в аппарате Раиса республики.

Источник: Life.ru

«В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает», — уточнила пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.

Специальные службы работают на местах и устраняют последствия атаки. А в ходе массированной атаки вражескими БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения, добавили в аппарате Рустама Минниханова. Там также есть пострадавшие — у всех травмы лёгкой степени, но точное число раненых не называется. По поручению Раиса республики главы пострадавших районов взяли на личный контроль устранение последствий атаки ВСУ и оказания помощи пострадавшим.

Накануне ночью в Татарстане вводился режим беспилотной опасности. Ограничения действовали сразу в нескольких городах региона, включая Казань, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотников над территорией республики.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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