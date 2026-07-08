Подтопления, упавшие деревья, отсутствие света: сводка происшествий на 8.00

В Калининграде из-за сильного ветра упало больше 10 деревьев, часть упала на проезжую часть. Электричество отключено в одном здании, сообщает администрация Калининграда в оперативной сводке на 8.00. Городские службы работают над устранением проблем.
Электроэнергия отсутствует в здании по ул. Дзержинского, 246. Падение деревьев на проезжую часть зафиксировано на ул. Алданской, Узловой, Киевской, Огарева, Тенистой аллее, Печатной, проспекте Мира (д. 211), Дзержинского, Бурихина. Упало дерево на ул. Серпуховской во дворе. На ул. Колхозной дерево упало на припаркованный автомобиль.
Подтопления зафиксированы на Ручейной, Полоцкого-Серпуховской, Палубной, Галицкого-Диккенса.
Сообщать о происшествиях можно в единую дежурно-диспетчерскую службу — 8 (4012) 59−64−00 или 112.