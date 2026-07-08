Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила атаку двух беспилотников ВСУ в Ульяновской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Русских.

Источник: Life.ru

По его словам, места падения обломков зафиксировали в Новоспасском и Чердаклинском районах. В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов также не выявлено. Сейчас на местах работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — добавил губернатор.

Ранее в Воронежской области силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников. Дроны уничтожили в нескольких районах и городских округах региона. Пострадавших нет, однако на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше