Ущерб по делу бывшего белгородского вице-губернатора оценили в 1,7 млрд рублей

В конце июня Верховный суд России утвердил передачу в Москву дела бывших белгородских вице-губернаторов о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Обвиняемыми по нему выступают 10 человек, в том числе Владимир Базаров и и его коллега Рустэм Зайнуллин. Господину Базарову вменяют четыре эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК), а также растрата и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК).