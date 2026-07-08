Волгоградец с ножом напал на сына и его друга из-за шума в доме

Сын попытался успокоить отца, но это только разозлило мужчину. Он схватил со стола кухонный нож и начал размахивать им, продолжая оскорблять подростков. В результате он нанес несколько порезов своему сыну и одному из его приятелей. Ребята немедленно покинули квартиру и обратились за помощью в больницу.