Наркодиллер из Бугров торговал чужими персональными данными

— С января этого года мужчина разместил в мессенджере объявление об услугах «пробива» — он предлагал находить личную информацию о жителях России и передавать ее заинтересованным лицам за деньги. По оперативным данным, он успел обработать не один десяток запросов, — рассказали в полиции.