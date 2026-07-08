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Наркодиллер из Бугров торговал чужими персональными данными

Мужчина опубликовал объявление о «пробиве» на сайте объявлений.

Источник: Комсомольская правда

Во Всеволожском районе задержали 28-летнего мужчину, который зарабатывал на продаже наркотиков и чужих персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— С января этого года мужчина разместил в мессенджере объявление об услугах «пробива» — он предлагал находить личную информацию о жителях России и передавать ее заинтересованным лицам за деньги. По оперативным данным, он успел обработать не один десяток запросов, — рассказали в полиции.

Во время обыска в квартире в Буграх у задержанного нашли 8 телефонов, компьютер, устройства для скрытого сбора информации, 7 банковских карт, электронные весы и упаковки изоленты. Но самое серьезное — 162 свертка с порошком. Их расфасовали в 800 пакетиков по 0,5−1 грамма. Общий вес изъятого — больше 650 граммов.

Мужчина уже был судим раньше, теперь ему грозят новые сроки. Следствие возбудило два уголовных дела — за незаконную работу с персональными данными и за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.