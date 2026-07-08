Мать мёртвой пятилетней девочки из Ачинска нашли по камерам ТЦ в Новосибирске

Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. О розыске сообщил отец ребёнка. Позже девочку нашли погибшей на железнодорожной насыпи. Причины смерти ребёнка пока устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мать найденной мёртвой девочки наблюдалась у психиатров. Её нашли спустя более недели в Новосибирске.