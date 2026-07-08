Инфраструктурный объект загорелся в Воронежской области после атаки БПЛА

В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX.
По данным главы региона, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией двух городских округов и восьми муниципальных районов 12 дронов ВСУ.
«В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. На месте работают оперативные службы», — написал Александр Гусев.
Пострадавших среди гражданского населения нет. В настоящее время в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.