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Инфраструктурный объект загорелся в Воронежской области после атаки БПЛА

В Воронежской области после налета БПЛА загорелся инфраструктурный объект. За ночь силы ПВО уничтожили в регионе 12 дронов. Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы работают на месте происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX.

По данным главы региона, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией двух городских округов и восьми муниципальных районов 12 дронов ВСУ.

«В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. На месте работают оперативные службы», — написал Александр Гусев.

Пострадавших среди гражданского населения нет. В настоящее время в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

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