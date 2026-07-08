Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области

В Свердловской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в канале регионального РСЧС в «Максе».
Режим начал действовать 8 июля в 09:30 по местному времени, или в 07:30 мск. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности. Других данных о возможных ограничениях пока не приводится.
«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон», — говорится в сообщении.
Немногим ранее в Свердловской области уже объявляли режим беспилотной опасности. Это произошло утром 6 июля. Тогда губернатор региона Денис Паслер сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Жителей также просили сохранять спокойствие и бдительность.
В тот же день в аэропорту Кольцово вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации объясняли, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали на фоне режима беспилотной опасности в Свердловской области. Позже режим атаки БПЛА был отменен.