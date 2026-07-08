Апелляция подтвердила изъятие имущества бывшего ректора ВГУЭС и экс-прокурора Приморья

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950 года на предприятии было построено более 500 кораблей для военно-морских сил, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. т (водоизмещением до 3,5 тыс. т).