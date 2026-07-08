В Волгограде осудят отца, порезавшего 17-летнего сына

В Волгограде завершено расследование дела в отношении мужчины, причинившего травмы своему сыну и его другу. Инцидент произошел 4 февраля 2026 года в Тракторозаводском районе. 42-летний волгоградец вернулся домой, где находились его 17-летний сын с двумя друзьями и подругой. Мужчине не понравилось, что в доме присутствуют посторонние люди, и он стал их выгонять, ругаясь матом. Попытки успокоить мужчину успехом не увенчались. Тот схватил со стола кухонный нож и стал размахивать им, продолжая оскорблять присутствующих. В результате злоумышленник нанес несколько порезов своему сыну и одному из его знакомых. Несовершеннолетним удалось убежать.