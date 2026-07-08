«Россети» напоминают о необходимости соблюдения правил техники безопасности

В Калининградской области 12 бригад энергетиков устраняют локальные технологические нарушения из-за сильного ветра, сообщают «Россети Янтарь». Специалисты компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.
«Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8−800−220−0−220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)», — говорится в сообщении.
Работы по восстановлению электроснабжения энергетики обещают вести круглосуточно. В режиме повышенной готовности находятся всего 59 аварийных бригад и 92 единицы техники. 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.