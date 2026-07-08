«Россети» напоминают о необходимости соблюдения правил техники безопасности

«Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8−800−220−0−220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)», — говорится в сообщении.