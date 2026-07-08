Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении предприятий из-за массированной атаки БПЛА

Массированная атака беспилотников на Татарстан привела к повреждениям нескольких предприятий в Нижнекамске. По предварительным данным, обошлось без тяжёлых последствий, однако есть пострадавшие, сообщил мэр города Радмир Беляев.

Источник: Life.ru

«Сегодня в результате массированной атаки БПЛА на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Тяжёлых последствий удалось избежать. Есть пострадавшие с травмами лёгкой степени. Им оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь», — заявил Беляев.

После удара БПЛА специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места и начали устранять последствия. Несколько сотрудников предприятий получили травмы лёгкой степени, им оказали медицинскую помощь. По его словам, ситуация в городе остаётся под контролем. Все профильные службы продолжают работу, оценивают масштабы повреждений и занимаются восстановлением объектов.

Ночью в Татарстане действовал режим «Беспилотная опасность». Ограничения вводились сразу в нескольких городах республики, включая Нижнекамск, Казань, Елабугу, Набережные Челны и другие населённые пункты. После завершения основных мероприятий власти отменили режим угрозы БПЛА. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и следить только за официальной информацией. По поручению Раиса республики главы пострадавших районов взяли на личный контроль устранение последствий атаки ВСУ и оказания помощи пострадавшим.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше