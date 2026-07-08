В Красноярске осудили бизнесмена, причастного к хищениям при строительстве метро

В Красноярске вынесли приговор индивидуальному предпринимателю Дмитрию Титову, причастному к хищениям при строительстве метро. Как сообщила объединенная пресс-служба судов края, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Титов руководил консалтинговой компанией, которую «КрасноярскТИСИЗ» привлек к работе над проектно-сметной документацией. Однако работы выполнены не были, а документы — подделаны. Ущерб от действий предпринимателя оценили в 940 миллионов рублей.
Титов получил семь лет и шесть месяцев исправительной колонии и штраф в 800 тысяч рублей.
Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично: бизнесмен должен заплатить 732,3 миллиона рублей в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта и 208,1 миллиона — в пользу КГКУ «Краевое транспортное управление». Обязанность по возмещению возложена на Титова солидарно с ранее осужденными по «делу о метро» Олегом Митволем и Владимиром Жаровым.
Напомним, что 24 марта экс-проектировщик красноярского метрополитена и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении 900 миллионов рублей, вышел на свободу. Бизнесмен отбывал срок в коломенской ИК-6 (Московская область).
По словам адвоката Михаила Шолохова, экс-проектировщик планирует добиваться пересмотра своего дела.