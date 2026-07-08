В Красноярске осудили бизнесмена, причастного к хищениям при строительстве метро

По версии следствия, Титов руководил консалтинговой компанией, которую «КрасноярскТИСИЗ» привлек к работе над проектно-сметной документацией. Однако работы выполнены не были, а документы — подделаны. Ущерб от действий предпринимателя оценили в 940 миллионов рублей.