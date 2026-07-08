Установлены подозреваемые в нападении на дом в поисках девочек в Туве

Инцидент произошёл 5 июля после того, как в соцсетях распространилась информация от местной шаманки о том, что дети находятся в одном из домов. Жители собрались у здания, бросали камни, повредили окна, а также оказали сопротивление полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».