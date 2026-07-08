Установлены подозреваемые в нападении на дом в поисках девочек в Туве

Полиция Тувы нашла участников нападения на дом многодетной семьи в Кызыле, которые закидывали его камнями, полагая, что там якобы находятся пропавшие девочки.
Как сообщили в ГУ МВД России по Республике Тыва, 30-летняя женщина отправлена под домашний арест, ещё двое — 24 и 28 лет — помещены в изолятор временного содержания. Также установлен организатор незаконного схода — он оштрафован на 5 тысяч рублей.
Инцидент произошёл 5 июля после того, как в соцсетях распространилась информация от местной шаманки о том, что дети находятся в одном из домов. Жители собрались у здания, бросали камни, повредили окна, а также оказали сопротивление полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Напомним, две девочки пропали в Кызыле 1 июля. Камеры зафиксировали, как они направились к дамбе на Енисее. На берегу нашли телефоны и обувь детей. Поисками руководит МВД, в них участвуют более тысячи человек. Зона поисков расширена на сотни километров — до Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища.
Ранее мы сообщали, что 157 островов осмотрели на Енисее в поисках пропавших девочек в Туве.