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Над Воронежской областью сбили 12 дронов ВСУ, загорелся инфраструктурный объект

Гусев сообщил, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области после отражения ночной атаки украинских беспилотников произошел пожар на одном из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, в ночь на среду, 8 июля, дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов в небе над двумя городскими округами и восемью районами региона.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Однако в одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. На месте происшествия работают оперативные службы.

Гусев отметил, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Накануне падение обломков беспилотника привело к возникновению пожара в Краснодарском крае. В станице Смоленской Северского района загорелось одно из промышленных предприятий.

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