Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ФСБ пресекла деятельность пособника в терроризме

Обвиняемому в преступлении грозит длительный тюремный срок заключения.

Источник: Комсомольская правда

Краевое управление ФСБ России во взаимодействии с ГУФСИН России пресекло противоправную деятельность иностранца. Мужчину обвинили в причастности к финансированию и публичному оправданию террористической деятельности.

Осужденный ИК-1 Соликамска является приверженцем радикальных взглядов. Он призывал к осуществлению террористической деятельности и финансировал участников международных террористических и экстремистских организаций.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю в отношении обвиняемого возбудил уголовное дело. Решением Центрального окружного военного суда Екатеринбурга подсудимого признали виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.