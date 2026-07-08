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В Нижнекамске повреждены несколько предприятий при атаке БПЛА

При ударе беспилотников ВСУ по Нижнекамску в Татарстане повреждения получили несколько предприятий. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в Telegram-канале.

При ударе беспилотников ВСУ по Нижнекамску в Татарстане повреждения получили несколько предприятий. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в Telegram-канале.

О каких именно заводах идет речь, господин Беляев не уточнил. По его словам, «тяжелых последствий» удалось избежать. На месте ЧП работают экстренные и специальные службы. Мэр заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

При атаке в Нижнекамске есть пострадавшие, добавил Радмир Беляев. У всех — травмы легкой степени тяжести. Им оперативно оказали медицинскую помощь. Мэр призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Под удар БПЛА сегодня ночью также попал Тукаевский район Татарстана. Ранены два человека. Общее число сбитых над республикой дронов не приводится. Всего над Россией с вечера 7 июля уничтожены 415 беспилотников.

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