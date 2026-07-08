Спасший людей в ТЦ Краснодара от резни передал часть премии Симоньян на СВО

«Деньги я получил, но их уже нет. Часть потратил на закупку оборудования и снаряжения для бойцов, часть ушла на бытовые нужды», — пояснил он изданию. Как уточнил ветеран, закупленная техника и амуниция уже доставлены на передовую и активно используются подразделениями в зоне СВО.