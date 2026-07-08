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Спасший людей в ТЦ Краснодара от резни передал часть премии Симоньян на СВО

Ветеран СВО Воевода передал миллионную премию на нужды российских бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран специальной военной операции Александр Воевода, задержавший вооруженного мачете нападавшего в торговом центре Краснодара 20 июня, направил часть суммы полученной премии на поддержку военнослужащих в зоне боевых действий. Об этом сообщает «КП-Кубань».

ЧП произошло, когда 32-летний Воевода находился в ТЦ с семьей. Заметив, что молодой человек с мачете нападает на людей и поджигает детскую игровую зону, он вступил в противостояние с преступником. Мужчина обезвредил нападавшего, связав ему руки ремнем, и оказал первую помощь раненому охраннику до приезда экстренных служб.

За мужество и профессионализм Александр Воевода был награжден медалью Следственного комитета РФ, грамотой городской администрации, а также удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей, учрежденной главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

Получив награду, Александр Воевода принял решение использовать средства для помощи сослуживцам.

«Деньги я получил, но их уже нет. Часть потратил на закупку оборудования и снаряжения для бойцов, часть ушла на бытовые нужды», — пояснил он изданию. Как уточнил ветеран, закупленная техника и амуниция уже доставлены на передовую и активно используются подразделениями в зоне СВО.

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